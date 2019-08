La Champions League è alle porte e gli spareggi decisivi stanno per cominciare. Ma chi prenderà parte al prossimo torneo? Chi sfiderà la Juve nella conquista della Coppa?



Le squadre qualificate:



ESP: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia

ENG: Manchester City, Liverpool (holders), Chelsea, Tottenham Hotspur

ITA: Juventus, Napoli, Atalanta, Internazionale Milano

GER: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen

FRA: Paris Saint-Germain, LOSC Lille, Lyon**

RUS: Zenit, Lokomotiv Moskva

POR: Benfica

UKR: Shakhtar Donetsk

BEL: Genk

TUR: Galatasaray

AUT: Salzburg*

Più le sei squadre vincitrici degli spareggi



Prima fascia definitiva (vincitrice UCL, vincitrice UEL, vincitrici dei primi sei campionati nazionali europei in base al ranking UEFA)

Liverpool (ENG, campione in carica)

Chelsea (ENG, vincitrice UEFA Europa League)

Barcelona (ESP)

Manchester City (ENG)

Juventus (ITA)

Bayern (GER)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)



Seconda fascia provvisoria (sulla base del ranking UEFA per club 2017/18)



146,000 Real Madrid (ESP)

127,000 Atlético Madrid (ESP)

85,000 Borussia Dortmund (GER)

80,000 Napoli (ITA)

80,000 Shakhtar Donetsk (UKR)

78,000 Tottenham Hotspur (ENG)

68,000 Benfica (POR)

61,500 Lyon (FRA)



Terza fascia provvisoria (sulla base del ranking UEFA per club 2017/18) 61,000 Bayer Leverkusen (GER)

54,500 Salzburg (AUT)

37,000 Valencia (ESP)

31,000 Internazionale Milano (ITA)

28,500 Lokomotiv Moskva (RUS)

25,000 Genk (BEL)

22,500 Galatasaray (TUR)

22,000 RB Leipzig (GER)



Quarta fascia provvisoria (sulla base del ranking UEFA per club 2017/18)



14,945 Atalanta (ITA)

11,699 LOSC Lille (FRA)



La composizione definitiva della seconda, terza e quarta fascia dipenderà da quali club accederanno alla fase a gironi al termine del percorso di qualificazione.



Ranking delle squadre agli spareggi di UEFA Champions League:



Ajax (NED) 70,500

Olympiacos (GRE) 44,000

Club Brugge (BEL) 39,500

Krasnodar (RUS) 34,500

GNK Dinamo (CRO) 29,500

Young Boys (SUI) 27,500

APOEL (CYP) 25,500

Slavia Praha (CZE) 21,500

Crvena zvezda (SRB) 16,750

Rosenborg (NOR) 11,500

LASK (AUT) 6,250 coefficiente nazionale; 2,000 club

CFR Cluj (ROU) 3,500.