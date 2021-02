La Uefa ha stabilito che Lipsia-Liverpool, ottavo di finale di andata di Champions League in programma martedì 16 febbraio, si giocherà sì nel giorno stabilito, ma a Budapest anziché a Lipsia. Questo perché le restrizioni anti-Covid del governo tedesco avrebbero impedito al Liverpool di recarsi in Germania per disputare il match. Per la precisione, le squadre si affronteranno alla Puskas Arena, moderno impianto inaugurato nel novembre 2019. Uno stadio che ha ospitato anche la Juventus, nella vittoria per 4-1 sul Ferencvaros nel girone di Champions il 4 novembre 2020.