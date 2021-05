Il mondo del calcio si avvicina a piccoli passi verso la normalità. Così come capiterà per la finale di Coppa Italia, anche la Champions League vedrà un ristretto numero di appassionati sedersi sulle tribune dello stadio Ataturk di Istanbul. Questo il comunicato dell'UEFA: "La UEFA continua a lavorare a stretto contatto con la Federcalcio turca e le autorità locali e nazionali per organizzare la partita in sicurezza. Informazioni dettagliate riguardanti la partita, i dettagli di viaggio e di emissione dei biglietti saranno comunicate pubblicamente entro la fine della settimana".