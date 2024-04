CHAMPIONS LEAGUE, COME CAMBIERÀ?

Ora è ufficiale: saranno. Grazie alla vittoria della Fiorentina oggi in Conference League ed al passaggio del turno dell'Atalanta contro il Liverpool. Grazie alle loro vittorie ed allo scontro diretto tra Milan e Roma infatti l'Italia scala il ranking: dai 18 punti attuali di coefficiente ora si superano i 19. Sbaragliando la concorrenza delle nazioni che speravano di ottenere il quinto posto in Champions per la prossima stagione.A partire dalla prossima stagione la Champions League cambierà totalmente format. Ci sarannoe non più 32 nel nuovo format. Inoltre sarà, sostituita da undove si giocheranno otto partite: quattro in casa e quattro in trasferta. Chi si affronterà sarà stabilito tramite un sorteggio in fasce. Si qualificheranno alla fase successiva 24 squadre. Le prime 8 andranno direttamente agli ottavi, dal 9° al 24° posto si sfideranno invece in un turno preliminare per accedere agli ottavi, con quelle dal 9° al 16° che saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno quindi la gara di ritorno in casa. Quelle dal 25° al 36° posto saranno invece eliminate da tutte le competizioni europee