Dopo la sosta riprenderà la stagione, con la Juve di nuovo in campo in tutte le competizioni. Prima ci sarà spazio per il campionato, poi la Champions League, il grande sogno e obiettivo dalle parti di Torino. Ma come sono messe le avversarie del girone? E' lo stesso club bianconero a fare un punto della situazione, così:



ATLETICO MADRID - Campionato molto equilibrato, quest'anno in Spagna. L'Atletico Madrid al momento è terzo, dietro Real Madrid e Barcellona, ma i distacchi sono minimi. I Blancos guidano la classifica con 18 punti, il Barça è a 16 a solo una lunghezza dai Colchoneros. Nell'ultima giornata giocata, pareggio a reti inviolate per la squadra di Simeone, in trasferta contro il Valladolid.



LOKOMOTIV MOSCA - Vittoria casalinga per 2-1, per i prossimi avversari dei bianconeri, in casa contro l'Arsenal Tula nell'ultimo turno di campionato russo. Eder al 9' e Mirancuk a fine primo tempo gli autori delle reti per la Lokomotiv, che guida la classifica a pari merito con il Rostov, a quota 26 punti (frutto di 8 vittorie e 2 pareggi).



BAYER LEVERKUSEN - Pareggio interno, nell'ultima di campionato, per il Bayer Leverkusen contro il Lipsia (di Volland la rete per l'avversaria dei bianconeri, al 66'). La Bundesliga è incredibilmente equilibrata: comanda al momento il Borussia Monchengladbach con 16 punti, ma in 2 lunghezze ci sono ben altre 6 squadre: il Wolfsbug, secondo a 15, e a quota 14, oltre al Leverkusen, si trovano Bayern Monaco, Friburgo, Lipsia e Schalke04.