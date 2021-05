2









Chi vince va in Champions? Vale per tutti e non per la Juve. Ecco, non sono calcoli matematici impossibili per decretare chi andrà in Champions League. Ma vale la pena ricapitolare, spiegare, raccontare. Così da non subire il patema dell'attesa e vivere una serata ad alto ritmo di adrenalina. O magari, ecco, pure con l'anima in pace. Vale tutto, e vale in novanta minuti da perdere il fiato. A prescindere da come andrà questa sera.



Tre squadre per due posti: Milan e Napoli, la Juve a un punto. Tutto aperto per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League: Inter e Atalanta sono già lì, ma chi le raggiungerà? Nella gallery qui in basso, il calendario dell'ultima giornata e la situazione in caso di arrivo a pari merito.