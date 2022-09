Dopo la Juventus, l'altra sconfitta italiana in Champions arriva dall'Inter: i nerazzurri cedono a un Bayern Monaco superiore e sempre in controllo. 2-0, con due gol per tempo per i bavaresi: Sanè e autorete di D'Ambrosio. Nel finale l'Inter avrebbe potuto riaprire la partita con Correa, ma l'argentino si è divorato una clamorosa occasione da gol a tu per tu con Neuer.