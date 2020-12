La Juventus, vincendo ieri sera contro la Dinamo Kiev, ha tenuto accese le speranze di passare il girone di Champions League come prima in classifica, il che le eviterebbe parecchi rischi agli ottavi di finale (passando come seconda si rischia di beccare Liverpool, Bayern Monaco e Manchester City). Ma che risultato servirebbe martedì prossimo al Camp Nou ai bianconeri per riuscire nell'impresa? La Juve dovrebbe vincere 3-0 oppure 3-1, 4-2, 5-3 etc etc. In sostanza, vincere con 3 gol di scarto, oppure con 2 ma segnando almeno 3 gol. Il 2-0 infatti pareggerebbe il conto degli scontri diretti (ci ricordiamo tutti il ko dell'Allianz Stadium) ma il Barça ha una differenza reti complessiva migliore nel girone.