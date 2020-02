E' iniziata la partita dei diritti tv per la Champions League che sarà trasmessa su Sky fino al 2021. Come riporta ItaliaOggi, ci sono almeno tre competitor che pensano di sfidare il colosso della tv satellite. Dazn si è già accaparrato i diritti della Champions League in Germania e non è escluso che possa rilevare un pacchetto, magari con il placet di Sky che ha i canali Dazn all'interno del suo bouquet a pagamento e con cui divide i diritti della Moto Gp. Ma in corsa ci sarebbero anche Amazon e Disney (che controlla il network Espn) che il prossimo 24 marzo debutterà con la sua offerta Disney+ in Italia. (e Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Austria).