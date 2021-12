"Il passaggio della fase a gironi di Champions League da prima può rappresentare una iniezione di fiducia per la Juventus, ora però deve tornare concentrata sul campionato proseguendo in un trend che nelle ultime settimane sembra stia cambiando". Lo ha detto l'ex centrocampista della Juventus,, ai microfoni dell'Adnkronos. "La Juventus - ha concluso - sembra più spavalda, più feroce nella riconquista della palla e più offensiva, ho la sensazione che stia cambiando pelle". Un suo ex dirigente, Luciano Moggi, sempre all'Adnkronos ha sottolineato comunque di non ritenere i bianconeri tra i favoriti per la conquista del torneo.