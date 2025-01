Champions League: sogno ottavi ancora aperto per la Juve? Le combinazioni

Getty Images

La Juventus si trova in una situazione complicata e, come hai giustamente sottolineato, ha bisogno di un miracolo per evitare gli spareggi. Al momento occupa il 17° posto con 12 punti e una differenza reti di +4, avendo già ottenuto aritmeticamente la qualificazione ai playoff. Tuttavia, per evitare di dover passare dai sorteggi, la Juventus avrebbe bisogno che ben 10 delle 12 squadre attualmente classificate dalla 5ª alla 16ª posizione non vincano nelle rispettive gare di mercoledì. Un'eventualità davvero difficile da realizzare, dato che tutte queste squadre sono impegnate in match decisivi per il loro passaggio alla fase successiva.

Questo scenario implica che la Juventus dovrà sperare in una combinazione di risultati favorevoli che è altamente improbabile, considerando anche il livello di competitività degli altri gruppi. La situazione è abbastanza chiara: i bianconeri dovranno concentrarsi sul prepararsi per i playoff, dove, pur essendo qualificati, la sfida per ottenere un posto tra le migliori 8 sarà molto più ardua.