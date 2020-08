Cristiano Ronaldo punta il Lione e può diventare il primo calciatore nella storia a vincere sei Champions League consecutive. Prima però c'è da ribaltare l'1-0 subito all'andata contro i francesi in casa loro e poi la corsa alla coppa "maledetta" passerà dalle Final Eight di Lisbona. Ronaldo ha ben chiaro in testa l'obiettivo e su Instagram anche l'account ufficiale della Champions League si chiede se CR7 riuscirà a centrare questo clamoroso obiettivo.