La Juve si aggrappa a Cristiano Ronaldo per cercare di ribaltare il Lione e CR7 è il migliore per poterlo fare anche perché è il calciatore più decisivo nella storia del torneo. Non è solo il miglior marcatore di coppa (129 gol contro i 114 di Leo Messi) ma pure quello che ha fatto più gol nelle partite ad eliminazione diretta: 64 gol. Dopo di lui Messi (42) e Muller 21. "Quando il gioco si fa duro, Cristiano inizia a segnare", scrive Tuttosport.