La Juve è l'unica italiana a vincere in Champions: la situazione al ritorno

AFP via Getty Images

Sorride solo la Juventus. È questo il verdetto dopo il primo atto dei playoff di Champions League, per quanto riguarda le squadre italiane. I bianconeri sono gli unici ad aver trovato la vittoria, mentre Milan e Atalanta dovranno affrontare i rispettivi match di ritorno in salita, dopo le sconfitte controSi tornerà in campo già la prossima settimana, e dunque per Juve, Milan e Atalanta sarà fondamentale gestire le energie nel modo giusto, anche se gli uomini di Thiago Motta dovranno affrontare un vero e proprio big match anche in Serie A: a Torino arriverà infatti, in uno scontro fondamentale per il prosieguo della stagione, soprattutto in ottica classifica.

Vince solo la Juventus: cosa cambia al ritorno

Cosa succede in caso di pareggio

I possibili avversari della Juventus

L'Atalanta non è riuscita a strappare il pareggio al Bruges. I bergamaschi sono usciti sconfitti per 2-1 non senza polemiche, soprattutto per il calcio di rigore assegnato ai padroni di casa in pieno recupero. Nel post partita Gasperini non ha nascosto la rabbia, spiegando inoltre la difficoltà della partita di ritorno, che comincerà dal risultato di oggi, e dunque i nerazzurri dovranno segnare almeno due reti senza subirne.Anche il Milan torna a casa a mani vuote, perché al Feyenoord basta un goal didopo appena 3 minuti di gioco. Gli olandesi riescono infatti a mantenere il vantaggio fino alla fine del match, nonostante i tentativi dei rossoneri. Sarà dunque solo la Juve a ripartire da una situazione di vantaggio, in virtù del 2-1 di ieri sera. I bianconeri, tuttavia, saranno anche l'unica italiana a giocare inSe al termine dei 180 minuti, Juventus e PSV dovessero trovarsi in situazione di perfetta parità, le due squadra procederanno con la disputa dei tempi supplementari e, eventualmente, dei calci di rigore. Anche nella nuova Champions, infatti, non è più prevista la regola dei goal in trasferta.La Juve ha già battuto il PSV Eindhoven all'andata, portandosi in vantaggio per il ritorno. Non sarà comunque una gara semplice, infatti gli olandesi hanno dimostrato di essere avversari, e il sostegno del proprio pubblico sarà senza dubbio importante. In caso di vittoria al termine dei due incontri, i bianconeri avrebbero due possibilità agli ottavi di finale.Gli uomini di Thiago Motta possono infatti incontrare l'o l'. Gunners e nerazzurri sono arrivati rispettivamente terzi e quarti durante la fase campionato della nuova Champions League, e dunque si sono già qualificati agli ottavi. C'è perciò il rischio di giocare un'altra volta il derby d'Italia, che si prenderà la scena già in occasione del prossimo turno di Serie A.