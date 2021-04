La Champions League continua, senza la Juventus, con le sfide di ritorno dei quarti di finale. I riflettori sono puntati soprattutto sul Parco dei Principi, dove il Paris Saint-Germain riceve il Bayern Monaco dopo la scoppiettante vittoria dell'andata per 3-2 in Germania. Ma i tifosi bianconeri guardano con interesse pure a Stamford Bridge, dove il Porto prova l'impresa di ribaltare il 2-0 patito in casa col Chelsea.

Qui di seguito potete vedere tutti gli aggiornamenti in tempo reale delle due partite di Champions League di questa sera: