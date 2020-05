Il coronavirus cambia i piani della Uefa per la Champions League, non solo per il calendario: può variare anche la location della finale. A lanciare l'indiscrezione è The Independent, secondo cui la finale non si disputerà più a Istanbul come inizialmente previsto: i vertici UEFA, si legge, aspettano il comitato esecutivo del 17 giugno per prendere una decisione definitiva, ma già sono partiti i dialoghi con le autorità turche per preparare il terreno. "Un gruppo di lavoro - recita una nota della federazione europea - è stato organizzato con la partecipazione di rappresentanti delle leghe e dei club per esaminare soluzioni per il calendario e opzioni per il format per la stagione corrente". Tra le opzioni valutare, quella di spostare la finale della Champions League 2019-20 a Lisbona, in Portogallo.​