Il fischio d'inizio della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid è stato posticipato di un quarto d'ora: dalle 21, quindi, l'orario del fischio d'inizio passa alle 21:15. Il motivo è legato ai problemi logistici registrati a Parigi e all'ingresso ritardato dei tifosi che, in larga parte, non hanno ancora avuto accesso agli spalti. Da registrare, inoltre, come raccontato da alcuni cronisti presenti, alcuni disordini dovuti ad un gruppo di tifosi Reds che ha provato ad entrare allo stadio pur sprovvisti di biglietto.