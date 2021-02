Tornano le notti di Champions. Torna la Juventus che guarda solo avanti e questa sera affronterà il Porto al Do Dragao nell’andata degli ottavi di Champions League.



La Uefa ha ufficializzato la designazione arbitrale: a dirigere la sfida sarà Carlos del Cerro Grande, coadiuvato dagli assistenti Yuste e Alonso Fernandez. Il quarto uomo sarà Sanchez mentre il VAR Hernandez, l’AVAR de Burgos.



Ecco la MOVIOLA LIVE de ilBiancoNero.com, tutti gli episodi dubbi analizzati qui:



93' Giallo per Alex Sandro: decisione corretta.



87' Ammonito anche Demiral, ma anche in questo caso pare eccessivo il giallo per la sbracciata.



81' Ammonito Danilo: giallo fiscale, salta la prossima.



63' Giallo per De Ligt.



46' Buono anche il gol di Marega.



26' De Ligt entra su una ripartenza del Porto, Del Cerro Grande è ben appostato e vede bene: niente fallo e giallo.



19' Rischia ancora Zaidu, più per proteste che per il tocco di mano.



8' Fallo duro di Zaidu, ci poteva stare il giallo è arrivato solo un richiamo.



1' Subito gol del Porto: tutto regolare.



1' Partiti.