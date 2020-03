Ci siamo, è partito il countdown. La Uefa, infatti, attraverso il proprio sito ufficiale ha reso nota l'apertura della vendita dei biglietti in vista della finale di Champions League, che si terrà a Istanbul. I biglietti si potranno acquistare fino al 12 marzo. Sono 6000 i biglietti sono a disposizione dei tifosi. Il biglietto avrà un costo di circa 600 euro l'uno. Uno spettacolo imperdibile quello della finale di Champions, che però ora non può fare a meno dal guardarsi dall'emergenza Coronavirus. Per ora Juve-Lione, sarà infatti giocata a porte chiuse onde evitare il contagi di altre persone.