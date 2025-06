Champions League 2025-26, è già conto alla rovescia: le partecipanti e il format

AFP via Getty Images

Le partecipanti alla prossima Champions League

Inghilterra (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham (vincitrice UEFA Europa League)

Spagna (5): Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal

Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Germania (4): Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund

Francia (3): PSG, Olympique Marsiglia, Monaco

Olanda (2): PSV Eindhoven, Ajax

Portogallo (1): Sporting Lisbona

Belgio (1): Royale Union Saint-Gilloise

Grecia (1): Olympiacos

Repubblica Ceca (1): Slavia Praga

Turchia (1): Galatasaray

La Juventus , con il successo per 2-3 sul campo del Venezia nell'ultima partita del campionato appena concluso, ha raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della, traguardo minimo fissato a inizio stagione. Il club, tramite il proprio sito ufficiale, riepiloga ora tutto ciò che c'è da sapere.Questo l'elenco delle 29 partecipanti – delle 36 totali – attualmente presenti alla griglia di partenza: le altre 7 arriveranno dalla fase di qualificazione che si terrà tra luglio e agosto.

Il format della Champions League

I Playoff e gli ottavi

La stagione 2025/2026 vedrà la seconda edizione della "nuova" Champions a girone unico.Le squadre giocheranno otto partite in questa nuova fase a girone unico. Non giocheranno più due volte contro tre avversari - in casa e in trasferta - ma affronteranno otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. Per determinare le otto diverse avversarie, le squadre saranno inizialmente classificate in quattro fasce. Ciascuna squadra sarà, quindi, sorteggiata per giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia. I risultati di ogni partita decideranno la classifica generale del nuovo campionato, con tre punti per la vittoria e uno per il pareggio.Le prime otto squadre della "Fase Campionato" si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificheranno dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere alla UEFA Europa League.