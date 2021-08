CR7 è arrivato per vincerla, ma rischia di andarsene dopo aver raggiunto al massimo i quarti di finale, nel primo anno di Allegri, dopo due finali nel 2015 e nel 2017 sempre con Max in panchina. La Juve riparte con ambizioni intatte, almeno da quanto filtra dal club bianconero, e l'obiettivo di passare i gironi andando più avanti possibile. Oggi al sorteggio sarà rappresentata dal vicepresidente Pavel Nedved, collegato in video. Il via alle 18 a Istanbul.In terza, invece, le più ostiche sono Porto, Ajax e Lipsia, in mezzo lo Shakhtar, mentre sarebbero meno complessi gli impegni con Zenit, Benfica e Salisburgo. In quarta, infine, andrà evitato il Wolfsburg. Come sarebbe il girone più difficile, almeno sulla carta? Chelsea/City, Juve, Ajax/Porto, Wolfsburg. E quello più facile? Villarreal, Juve, Salisburgo/Zenit, Malmoe.Prima fascia: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea (vincitore Champions League), INTER, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal (vincitore Europa League)Seconda fascia: Liverpool, Barcellona, Real Madrid, Psg, Manchester United, JUVENTUS, Siviglia, Borussia Dortmund.Terza fascia: Ajax, ATALANTA, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Shakhtar, Salisburgo.Quarta fascia: Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, MILAN, Wolfsburg, Young Boys, Malmo, Sheriff.