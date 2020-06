Secondo quanto riporta Sky Sport, l'Uefa confermerà presto le date per la Final Eight di Champions League che si dovrebbe giocare a Lisbona. Quarti, semifinali e finale si giocheranno nella capitale portoghese dal 12 al 23 agosto. Prima dovrà essere completato il programma degli ottavi di finale, Juventus compresa. I bianconeri devono ribaltare l'1-0 subito in casa del Lione prima della pausa forzata per colpa del coronavirus. L'obiettivo è andare ai quarti di finale e giocarsi l'ultimo trofeo della stagione. L'Uefa dovrebbe confermare luogo e date dell'evento il 17 giugno, giorno della finale di Coppa Italia.



Queste le date della Champions, secondo Sky Sport:



Ottavi di finale: 7-8 agosto (Juve-Lione a Torino)



Quarti di finale (a Lisbona) 12-13-14-15 agosto

Semifinali: 18-19 agosto

Finale: 23 agosto