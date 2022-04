Champions League verso una rivoluzione. Secondo quanto rivelato dal Times, la nuova idea di cui si parlerà nel congresso annuale del prossimo 11 maggio a Vienna è quella di introdurre le Final Four a partire dal 2024, con semifinali secche e finale da giocare in sede unica in una settimana, così da creare più appeal commerciale. La soluzione, già sperimentata nell'estate 2020 a causa dell'emergenza Covid, vede il presidente del PSG e dell'Eca Al Khelaifi in prima linea. Si valuta inoltre di garantire un posto in più al quinto campionato con il miglior ranking, cosa che farebbe buon gioco alla Francia.