Il protocollo medico per la ripresa degli allenamenti c’è. Deve ancora passare al vaglio del governo, ma la Figc sta seriamente gettando le basi per ripartire una volta che sarà terminato il lockdown. Precedenza ai campionati, come diceva la Uefa, certo, ma la Champions League esercita un certo fascino, soprattutto per i tifosi juventini, che si staranno chiedendo quando si tornerà a giocare in Europa. Nulla di certo, le ipotesi sul tavolo sono tante come l’idea final four e le gare sacche. Il dato di fatto è che gli ottavi di finale vanno conclusi, e la squadra di Maurizio Sarri deve rimontare lo svantaggio iniziale contro il Lione. A inizio marzo si stava creando una certa positività intorno all’ambiente bianconero, soprattutto dopo la vittoria contro l’Inter. Da lì a breve, il calcio si è fermato totalmente per il coronavirus, spazzando via certezze ed entusiasmo



TRE MOTIVI PER LA CHAMPIONS - È la pandemia a dettare i tempi, ma si rinizia ad assaporare l’idea di tornare in campo. Per la Juventus vuol dire Scudetto, Coppa Italia e Champions. La Gazzetta dello Sport fornisce tre motivi per cui Cristiano Ronaldo e compagni possono alzare la coppa dalle grandi orecchie. Il primo è perché c’è proprio lui, il portoghese, a suo completo agio in territorio europeo, supportato da una rosa profonda con una solida cultura difensiva. Il secondo motivo, il fatto che i campioni in carica del Liverpool sono stati eliminati. Fuori la minaccia numero uno. Terzo: nella Torino bianconera, aspettano la Champions dal 1996, magari può essere questa stagione folle a cancellare la maledizione. Le insidie, comunque non mancano: la rimonta è ancora da fare (un gol del Lione complicherebbe i piani), le certezze di formazioni di Sarri sono da ricostruire. Ma la Juve ha tre buone, buonissime ragioni per centrare il bersaglio grosso.