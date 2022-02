1









Si conclude la prima serata degli ottavi di Champions League, con due partite molto diverse tra loro. Se all'Alvalade di Lisbona non c'è praticamente storia tra lo Sporting e il Manchester City, l'equilibrio del Parco dei Principi tra PSG e Real Madrid si rompe soltanto nell'ultimo minuto di recupero.



La squadra di Guardiola asfalta i portoghesi: il primo tempo finisce 4-0, con doppietta di Bernardo Silva e gol di Mahrez e Foden. A inizio ripresa il portoghese trova la tripletta, ma il Var annulla il gol. Poco male, perché ci penserà dopo pochi minuti Sterling a fissare il punteggio sul 5-0.



Protagonisti mancati e protagonisti che si prendono la scena perché, semplicemente, più forti degli altri: a Parigi lo 0-0 resiste 93 minuti, poi Kylian Mbappé - migliore in campo fino a quel momento - decide che è arrivato il momento di saltare in un colpo solo Vazquez e Militao e fulminare Courtois, che mezz'ora prima aveva ipnotizzato Messi dal dischetto.