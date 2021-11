29 - Kylian Mbappé a inscrit son 29e but en Ligue des Champions, égalant David Trezeguet comme 3e meilleur buteur français dans la compétition (derrière Karim Benzema et Thierry Henry). Podium. #MCIPSG pic.twitter.com/Amsey3etK3 — OptaJean (@OptaJean) November 24, 2021

Il gol all'Etihad contro il Manchester City non è valso punti al suo PSG, ma ha permesso adi raggiungere un traguardo prestigioso: come segnala Opta, con 29 reti nella massima competizione europea, ha raggiunto infattial terzo posto tra i marcatori transalpini più prolifici in Champions. Meglio di loro ci sono soltanto Karim Benzema (75) e Thierry Henry (51).