Ultimo match in programma per i quarti di finale di Champions League: alle 21 si affrontano Manchester City e Lione, per decretare chi affronterà in semifinale il Bayern Monaco, che ieri ha travolto 8-2 il Barcellona. La squadra di Guardiola ha superato il Real Madrid agli ottavi, mentre gli uomini di Garcia nel turno precedente hanno eliminato la Juventus, portando all'esonero di Maurizio Sarri.







FORMAZIONI UFFICIALI



Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Cancelo; Fernandinho, Rodri, Gundogan; De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.



Lione: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Depay.