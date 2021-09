La prima in Champions League. Dopo tre anni, Maxtorna a giocare una gara della massima competizione europea, e lo fa con la squadra con cui aveva concluso una meravigliosa esperienza. Dalla disfatta dell'Amsterdam Arena contro l'Ajax allora di De Ligt, Allegri e la Juventus provano a riaprire una pagina della storia bianconera in questa competizione.Davanti ,la Juve avrà il, con cui emergono dolci ricordi nel 2015, quando proprio alla prima del tecnico livornese arrivò una vittoria molto bella - e sofferta - sul campo degli svedesi.La sfida sarà in diretta su Sky Sport e su Canale 5.Guarda le probabili formazioni delle due squadre nella gallery dedicata.