Il Liverpool di Jurgen Klopp torna in semifinale di Champions League, dove affronterà il Villarreal. I Reds eliminano un buon Benfica: dopo il 3-1 ottenuto in Portogallo, agli inglesi basta il pirotecnico 3-3 maturato ad Anfield. Due volte in vantaggio, Salah e compagni si fanno rimontare in entrambe le occasioni. Sblocca Konate dopo 21' ma Ramos pareggia i conti per il Benfica. Poi una doppietta di Firmino tra il 55' e il 65' sembra indirizzare il match, ma Yaremchuk al 73' e Darwin Nunez all'82' fissano il punteggio sul 3-3.