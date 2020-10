La 2^ giornata di Champions League riparte con le italiane vestite di nerazzurro in campo. Proprio come la Juve la scorsa settimana, l'Inter è impegnata già alle 18.55 in Ucraina: l'avversario della squadra di Conte è lo Shakhtar Donetsk. C'è da migliorare il 2-2 interno col Borussia Moenchengladbach di mercoledì scorso. L'Atalanta invece può ospitare una partita europea per la prima volta nel nuovo Gewiss Stadium, e alle 21 riceve l'Ajax dopo aver esordito con un successo per 4-0 in Danimarca sul Midtjylland.