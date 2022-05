Niente di fatto nei primi 45' al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City: dopo il pirotecnico 4-3 dell'andata, in questa sfida di ritorno il risultato è ancora fermo sullo 0-0, la tensione si fa sentire. Ne risentono spettacolo e occasioni, poche. Un po' di nervosismo in avvio, quando Orsato ha dovuto placare gli animi tra Modric e Laporte, entrambi ammoniti. Equilibrio in campo, in attesa dei prossimi 45' che decreteranno chi affronterà il Liverpool in finale di Champions.