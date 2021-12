La Juventus gioca domani contro il ​Malmö la sua ultima partita del girone di Champions League. Ma stasera si comincia con le emozioni europee, con due big italiane in campo. L'Inter al Bernabeu deve vincere per soffiare al Real Madrid il primo posto, ma in ogni caso i nerazzurri sono qualificati già agli ottavi. Ben più ingarbugliata la situazione del Milan, che se vuole sperare di passare il turno deve battere il Liverpool a San Siro e sperare che il Porto non batta l'Atletico Madrid, ma che a sua volta l'Atletico non vinca con una differenza reti maggiore di 1 rispetto a quella con cui eventualmente il Milan dovesse battere i Reds...

Cervellotico, vero? Qui di seguito tutti i risultati e le classifiche dei gironi di Champions in diretta!