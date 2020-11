Ieri sera la Juventus, battendo 2-1 in rimonta il Ferencvaros, ha agguantato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo. Ma stasera è un'altra notte europea da seguire con attenzione. Come squadre italiane, sono impegnate le due nerazzurre: l'Inter riceve il Real Madrid per provare a schiodarsi dall'ultimo posto nel Gruppo B (l'altra gara del girone si è giocata nel tardo pomeriggio: il Borussia Moenchengladbach ha sconfitto per 4-0 lo Shakhtar Donetsk) mentre l'Atalanta tenterà l'impresa ad Anfield col Liverpool con un occhio su Ajax-Midtjylland (la Dea si gioca il secondo posto nel Gruppo D con la formazione di Amsterdam).

GLI ALTRI GIRONI - Nel gruppo C il Manchester City nel tardo pomeriggio ha vinto 1-0 in trasferta con l'Olympiacos qualificandosi aritmeticamente agli ottavi. Adesso si gioca invece Marsiglia-Porto. Si disputano stasera entrambe le partite del Gruppo A: Bayern Monaco-Salisburgo e Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca.

