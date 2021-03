Non è ancora passata la delusione per l'eliminazione della Juventus daglidi Champions League per mano del Porto, ma c'è da seguire il resto delle partite in programma in queste notti europee. Porto e Borussia Dortmund sono le prime qualificate ai quarti, stasera ne conosceremo altre due. Il Liverpool, che in Premier League non riesce più a vincere ad Anfield, ospita il Lipsia per difendere la vittoria per 2-0 riportata nella trasferta in Germania all'andata. Mentre il Paris Saint-Germain ha da gestire addirittura un vantaggio di 4-1 maturato nell'andata a Barcellona contro i blaugrana: c'è quindi il serio rischio di vedere Messi e Ronaldo fuori prematuramente dalla Champions!