È la sera di Juventus-Barcellona, seconda giornata di Champions League. L'attenzione di tutti i tifosi juventini è catalizzata su questa grande partita, piena di fascino, di storia e di temi. Ma ci sono, come sempre, anche altre sette partite in programma. A partire dalle 18.55, con due gare: giocano il Chelsea, impegnato in Russia, e il Paris Saint-Germain, impegnato in Turchia. L'altra italiana in gioco stasera è la Lazio, decimata dal coronavirus per la trasferta col Bruges. Se volete dare una sbirciatina all'andamento delle altre "eurorivali", seguite le dirette qua sotto.