Serata finale della fase a gironi della Champions League 2020-2021. La Juventus, reduce dall'impresa del Camp Nou, osserva le altre possibili avversarie degli ottavi, e segue le sorti delle altre due squadre italiane, di nerazzurro vestite... Queste le partite in programma:si recupera PSG-Basaksehir dopo la sospensione di ieri per razzismo. In contemporanea,, con 2 risultati su 3 per passare il turno. Mentre in Danimarca va in scena un ininfluente Midtjylland-Liverpool.si decidono gli ultimi tre gironi rimasti:l'Atletico Madrid (un po' come l'Atalanta ad Amsterdam) va a Salisburgo con 2 risultati su 3 a disposizione contro la squadra della Red Bull, mentre la Lokomotiv Mosca si gioca le ultime residue speranze di Europa League contro il già tranquillo Bayern Monaco; Europa League che si giocheranno infine, a distanza, Olympique Marsiglia (sul campo del Manchester City) e Olympiacos, contro il Porto.