A poche ore dall'ottavo di finale tra Lione e Juventus (in programma domani, mercoledì alle 21), le statistiche sorridono alla squadra di Maurizio Sarri: i bianconeri infatti non hanno mai perso contro il Lione, totalizzando tre vittorie e un pareggio nei quattro precedenti: due in Europa League e due in Champions, le ultime due sfide in Francia sono finite tutte e due 1-0 per i bianconeri. La squadra di Rudi Garcia però, in casa non perde da sette partite tra campionato e coppe. L'ultimo ko è arrivato il 15 dicembre in Ligue 1 contro il Rennes.