Merih Demiral è l'unico indisponibile di Maurizio Sarri per la partita di domani sera alle 21 contro il Lione. Per il resto l'allenatore della Juve ha tutti a disposizione dopo aver recuperato anche Sami Khedira, Miralem Pjanic e Douglas Costa. Ancora qualche dubbio da sciogliere: uno dei ballottaggi è tra Rabiot e Matuidi per chi dovrà completare il terzetto di centrocampo insieme a Pjanic - che torna in regia dopo aver recuperato dall'infortunio - e Bentancur, che si risposta mezz'ala dopo le ultime partite da regista.