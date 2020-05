1









Nella Uefa regna l’incertezza su come verranno svolte le fasi finali della Champions League: calendario normale, gare secche, final four o final eight. Tante le ipotesi, una sola certezza, la volontà di portarla a conclusione. Dunque tutte le squadre impegnate dovranno farsi trovare pronte al momento opportuno, anche se il campionato di casa è stato fermato definitivamente. Come il Lione, che deve ancora disputare il ritorno degli ottavi di finale contro la Juventus e non giocherà più in Ligue 1. Stando a quanto riporta l’Equipe la squadra di Rudi Garcia sta programmando il ritorno al centro sportivo per la ripresa degli allenamenti per lunedì 8 giugno. Un modo per ritrovare la giusta forma in vista del match contro la Juve, che potrebbe avere luogo a Torino il 7 o l’8 agosto.