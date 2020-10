La Champions League parte oggi, con il sorteggio dei gironi. Ecco le regole e il calendario, ricordato dal sito ufficiale della Uefa.



"Regole del sorteggio:



Alle 26 squadre qualificate direttamente alla fase a gironi secondo il format della competizione introdotto nel 2018/19, si aggiungono le sei vincitrici degli spareggi.

Nessuna squadra può affrontare un club della stessa federazione. Inoltre, in base alle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA, club russi e ucraini non potranno essere sorteggiati nello stesso girone.

Le federazioni con due o più squadre qualificate avranno le partite dei propri club spalmate nelle giornate di martedì e mercoledì.

Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l'altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H.



Calendario fase a gironi:



Prima giornata: 20/21 ottobre

Seconda giornata: 27/28 ottobre

Terza giornata: 3/4 novembre

Quarta giornata: 24/25 novembre

Quinta giornata: 1/2 dicembre

Sesta giornata: 8/9 dicembre".