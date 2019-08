Cristiano, Messi, Van Dijk... Una foto con muchos, muchos quilates. Y uno de ellos se convertirá hoy en el mejor jugador de la temporada de la UEFA...



¿Quién se llevará el premio?



Prima del sorteggio della fase a gironi della Champions League ci saranno le premiazioni per i migliori calciatori della passata edizione. In lizza anche i bianconeri Matthijs de Ligt e Cristiano Ronaldo. Ecco tutte le categorie ed i calciatori in lizza per i premi:Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham) e Marc-André ter Stegen (Barcellona);Matthijs de Ligt (Ajax, ora Juventus), Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk, (Liverpool);Frenkie de Jong (Ajax, ora Barcellona), Christian Eriksen (Tottenham) e Jordan Henderson (Liverpool);Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona) e Sadio Mané (Liverpool).Messi (Barcellona), Ronaldo (Juve), Van Dijk (Liverpool)AlissonVan DijkDe JongMessiVan Dijk