Il 1° ottobre ad Atene in Grecia ci sarà il sorteggio dei gironi della Champions League 2020/2021: l'ultima con due coppe europee. Infatti dalla stagione 2021/2022 alla Champions e all'Europa League si aggiunge la Conference League: le prime 4 di Serie A in Champions, la vincente della Coppa Italia e la 5a in Europa League e la 6a in Conference League.



TESTA DI SERIE - La Juventus è l'unica squadra italiana testa di serie. Vincendo l'Europa League sarebbe stata in prima fascia pure l'Inter, che invece è in terza fascia come la Lazio. E forse anche l'Atalanta, al momento prima dei club in quarta fascia: ma se tra le sei squadre in arrivo dagli spareggi ce ne sarà almeno una con un ranking Uefa peggiore, i bergamaschi saliranno in terza fascia.



POSSIBILI GIRONI - La Juve può trovare un gruppo facile con Shakhtar Donetsk, Celtic e Bruges ma anche uno più difficile con Manchester City, Lipsia e Marsiglia. Inter, Lazio e Atalanta rischiano un girone con Bayern Monaco, Manchester City e Marsiglia sognandone uno con Zenit, Shakhtar e Bruges.