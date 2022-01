La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere diventata il principale obiettivo stagionale della Juve, che tra febbraio e marzo tornerà in campo per la massima competizione europea contro il Villarreal. In attesa di vivere i prossimi mesi, la UEFA ha ufficializzato le date della fase a gironi della prossima edizione del torneo, che dovrà concludersi forzatamente entro il 2 novembre per consentire ai calciatori convocati per la Coppa del Mondo in Qatar di rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali. Il sorteggio dei gruppi avverrà il 25 agosto 2022.



Questo invece il programma della prima fase del torneo:

6/7 settembre 2022 – UEFA Champions League Matchday 1

13/14 settembre 2022 – UEFA Champions League Matchday 2

4/5 ottobre 2022 – UEFA Champions League Matchday 3

11/12 ottobre 2022 – UEFA Champions League Matchday 4

25/26 ottobre 2022 – UEFA Champions League Matchday 5

1/2 novembre 2022 – UEFA Champions League Matchday 6