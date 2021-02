Alle ore 21presso lo Stadio Olimpico laffronta finalmente i Campioni d'Europa e del Mondo delnel match valido percon il ritorno in programma a Monaco di Baviera tra tre settimane. I capitolini, chedopo lo splendido quarto poso della scorsa stagione e la qualificazione nel girone da seconda dietro il Borussia Dortrmund, trovano un'altra tedesca, la migliore di Germania e forse la squadra più forte d'Europa, che però vanta diverse assenze tra le proprie fila, da Muller a Gnabry e Pavard, ed è reduce da due passi falsi in Bundesliga dopo aver conquistato il Mondiale per Club. La squadra di Inzaghi invece ha centrato otto vittorie consecutive in campionato, intervallate solamente dal ko contro l'Inter capolista: il sogno è provare a invertire il pronostico e andare avanti nella competizione. Sfida nella sfida, quella tra i due attaccanti più forti d'Europa: Robertpallone d'Oro in pectore, e CiroScarpa d'Oro, autori finora rispettivamente di 31 e 19 reti fino ad ora.