Stando a quanto riporta Sky Sport, la Uefa starebbe lavorando alla possibilità di far disputare la finale di Champions League a porte aperte. Ovviamente ci saranno delle limitazioni e lo stadio non sarà pieno, ma l’organo internazionale guidato da Ceferin sta valutando l’idea di permettere ad un numero limitato di tifosi di assistere alla finale della competizione europea. Ancora non si sa dove si giocherà, al momento ci sono diverse città al vaglio, come Lisbona, Francoforte e nelle ultime ore si è auto-candidata Madrid. La Uefa prenderà la decisione il 17 giugno, quando il comitato esecutivo si riunirà per pronunciarsi sul futuro della Champions League. La scelta verrà fatta in base alle condizioni sanitarie del Paese ospitante, dal momento che la Uefa sta lavorando sulle porte aperte e l'accesso dei tifosi allo stadio potrà essere possibile solo nei luoghi con le giuste condizioni. la Juventus sarà impegnata ad agosto, chiamata a ribaltare la sconfitta contro il Lione rimediata nell'andata degli ottavi di finale.