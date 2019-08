Il pallone ufficiale della fase a gironi di #UCL



Non è una meraviglia? pic.twitter.com/ErXXzUWS19 — La UEFA (@UEFAcom_it) August 26, 2019

Tramite il proprio profilo Twitter, la Uefa ha pubblicato la foto del pallone ufficiale per la fase a gironi della Champions League 2019/20 che prenderà il via il 17 settembre per concludersi l'11 dicembre. I sorteggi avverranno il prossimo 29 agosto a Monaco.Proprio in merito al pallone, la Uefa ha poi posto una domanda agli internauti: non è una meraviglia?