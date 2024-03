La UEFA sta valutando l'eliminazione delle tradizionaliper idella nuova? È un'ipotesi che emerge dal regolamento della massima competizione europea per club nella stagione 2024/25, rivisto per adattarsi al nuovo formato a girone unico e a 36 squadre, che sarà introdotto nel ciclo triennale 2024-2027.Secondo il nuovo regolamento, nella prima fase viene previsto un sorteggio, che potrebbe essere condotto digitalmente, per determinare gli accoppiamenti per la fase a girone unico. Le 36 squadre partecipanti saranno divise in quattro urne, ognuna contenente nove squadre. La composizione delle urne sarà basata sulle classifiche dei coefficienti dei club stabilite all'inizio della stagione (ovvero, il ranking UEFA), con il detentore del titolo di Campione d'Europa designato come testa di serie del gruppo 1.