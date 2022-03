La Uefa è pronta a voltare pagina, soprattutto sul fair play finanziario. Introdotto nel 2009 da Platini sarà sostituito da delle nuove norme di "sostenibilità finanziaria", che saranno introdotte nei regolamenti Uefa dopo il voto del consiglio esecutivo in programma il prossimo 7 aprile. Il presidente Ceferin è dovuto scendere a patti con le grandi squadre, rinunciando a una vera e propria salary cap, il tetto agli ingaggi dei calciatori. I club potranno spendere sul mercato (calcolato sul totale di stipendi ai calciatori, commissioni agli agenti e trasferimenti) al massimo il 70% delle loro entrate. Sempre secondo il New York Times, ci saranno tre anni di tempo per mettersi in regola e inizialmente (dal 1° luglio 2022) la percentuale in questione sarà del 90%. Inoltre le squadre in regola e con bilanci sani potranno sforare questo limite per 10 milioni di dollari.