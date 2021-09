C'era attesa er le formazioni ufficiali del big match di Champions League di questa sera tra Paris Saint-Germain e Manchester City. In particolare, la curiosità era per la scelta di Pochettino su Donnarumma. Alla fine, il tecnico argentino ha optato per schierare il portiere italiano dal primo minuto.LE FORMAZIONI UFFICIALIPSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Verratti, Herrera, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar MANCHESTER CITY: Ederson - Walker, Laporte, Dias, Cancelo - Bernardo Silva, De Bruyne, Rodri - Mahrez, Sterling, Grealish