Presto la Uefa svelerà il risultato delle buste per l’assegnazione dei diritti tv del triennio 2021-24 della Champions League. Per il bando in questione, ha previsto quattro pacchetti: Sky, Dazn, Mediaset e Amazon Prime, pronta ad acquistare un mini-pacchetto (partite selezionate) come fatto in Premier League. Assente la Rai che, secondo Repubblica.it, non ha presentato alcun’offerta per le sfide europee del prossimo triennio, a causa delle condizioni economiche e delle incertezze sulle prospettive dei ricavi.